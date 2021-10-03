الاتحادية تعثر على صواريخ وعبوات ناسفة في كركوك

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة ،حيث نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش منطقتي (السحيل، الحوايج) بقضاء الحويجة بكركوك وتعثر خلالها على 3 صواريخ قاذفة RBG7 وعبوة ناسفة نوع بلازما حديدية".واضافت انه " تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي" .واشارت القيادة الى انه "في سياق اخر نفذت كتيبة هندسة ميدان الفرقة الثالثة حملة لكري المبازل الاروائية ضمن قاطع المسؤولية بعملية واسعة شارك فيها الجهد الهندسي للفرقة من أجل رفع الحشائش والقصب الذي يحجب رؤيا نقاط وربايا قطعاتنا البطلة في المنطقة".