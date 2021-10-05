بغداد.. الأمن يمسك 1832 مركز اقتراع ويؤكد تأمينها بالكامل (فيديو)

وقال عريبي في حديث لـ السومرية، إنه "تم مسك 792 مركز اقتراع عام، مقابل 88 مركز اقتراع خاص في جانب الكرخ، سبق ذلك الاتفاق على نقل المواد اللوجستية إلى المراكز بصورة آمنة"، مشيراً إلى أنه "تم تنفيذ عمليات استباقية، وتفتيش المناطق الخطرة المؤدية إلى مراكز الاقتراع".وبين، أن "القطعات الأمنية استلمت مراكز الاقتراع، وبالتالي لا يسمح لأي شخص، حتى الكوادر التدريسية، الدخول لتلك المراكز، عدا موظفي مفوضية الانتخابات".من جانبه، أشار قائد عمليات الرصافة، اللواء ظافر المحمداوي، اليوم الثلاثاء، إلى "شروع قطعات قيادة عمليات الرصافة على ضوء أوامر من قيادة عمليات بغداد بمسك 1032 مركزاً انتخابياً في 800 بناية"، مؤكداً أن تلك المراكز "أمنت بشكل كامل".وأوضح المحمداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "جرت ممارسات امنية ومحاكات ليوم الاقتراع من قبل القوات الامنية وكوادر المفوضية"، مشيرا إلى أن "الوضع الامني مستقر والتجهيزات الخاصة بالانتخابات بدأت بالدخول الى المراكز الانتخابية".