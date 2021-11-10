عمليات بغداد تعلن ضبط طائرات "درون" مسيرة (صور)

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة لعمليات بغداد تمكنت وخلال الـ72 ساعة الماضية من ضبط طائرتي "درون" مسيرة مستخدمة بدون موافقات، واعتقال ثمانية متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة، فيما تم مصادرة 27 مسدسا، وثلاث بنادق مختلفة الأنواع مع (636) إطلاقة عتاد و(15) غرام من مادة الكريستال، و(415) حبة مخدرة، و(31) جهاز لتعاطي المخدرات".وأضاف البيان، إنه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".