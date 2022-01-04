انطلاق عملية أمنية واسعة لتفتيش ضفتي نهر ديالى - عاجل

أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنيّة لتفتيش ضفتي نهر ديالى.
وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "ألوية الحشد الشعبي اللواء( 110 - 20 - 28 )وبإسناد صنوف وخدمات القيادة، شرعت بعملية أمنيّة واسعة لتفتيش ضفتي نهر ديالى وتأمينها من فلول داعش".
وأوضح البيان، إن "قواتنا تتقدم وفق الخطط الأمنية لتحقيق أهدافها المرسومة حتى الوصول الى مصب نهر ديالى وتأمينها بالكامل تزامنا مع سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف لتفويت الفرصة على الإرهابيين لاستهداف المدن الآمنة والمواطنين".