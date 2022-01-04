انطلاق عملية أمنية واسعة لتفتيش ضفتي نهر ديالى - عاجل

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "ألوية الحشد الشعبي اللواء( 110 - 20 - 28 )وبإسناد صنوف وخدمات القيادة، شرعت بعملية أمنيّة واسعة لتفتيش ضفتي نهر ديالى وتأمينها من فلول داعش".وأوضح البيان، إن "قواتنا تتقدم وفق الخطط الأمنية لتحقيق أهدافها المرسومة حتى الوصول الى مصب نهر ديالى وتأمينها بالكامل تزامنا مع سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف لتفويت الفرصة على الإرهابيين لاستهداف المدن الآمنة والمواطنين".