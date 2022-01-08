"أبو فدك" يلقي كلمة لأول مرة

وقال المحمداوي في كلمة ألقاها خلال مهرجان "شهداء المطار سر الانتصار" الذي أقيم في محافظة البصرة، "نقف اليوم لاستذكار السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر على الإرهاب والاحتلال والبعث المقبور".وبين، أن "ملحمة الحشد الشعبي أفشلت مشاريع أعداء العراق الذين أقدموا لاحقا على استهداف قادة النصر ظنا منهم أننا سنستسلم لكن أبناء الشعب العراقي الغيارى خرجوا لبيعة القادة فكانت البيعة لهم أكثر من أيام الحرب على الإرهاب وكانت أمة الحشد الشعبي أشد على أعداء العراق من قوات الحشد الشعبي".وهذه المرة الأولى التي يعتلي فيها رئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي، المنصة، ليلقي كلمة.