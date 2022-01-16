ضبط مخبأ للإرهابيين وقنابر هاون في كركوك - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن"قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري والجهد الهندسي للواء ، نفذت عملية استباقية لتفتيش منطقة (كرحة الوسطى) بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك ، أسفرت عن العثور على وكر لفلول العصابات الإرهابية المهزومة يحتوي على مواد غذائية ، مفروشات ، أدوية ، تم تدمير الوكر من قبل مفرزة الجهد الهندسي للواء".وتابع، إن "قوة من مقر ووحدات اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفرزة من الطائرات المسيرة ، نفذت عملية استباقية لتفتيش منطقة (العريشة السفلى) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على قنبرتي هاون عيار 60 ملم، صاروخ قاذفة RBG7".وأشار البيان إلى إنه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".