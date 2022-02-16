انطلاق عملية استباقية كبرى بالمناطق الصحراوية في كربلاء - عاجل

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "قائد شرطة كربلاء المقدسة برفقة قائد عمليات كربلاء اشرفا بشكل مباشر على عملية استباقية كبرى في المناطق الصحراوية لمحافظة كربلاء، حيث نفذت العملية من قبل افواج شرطة كربلاء القتالية مع قطعات قيادة عمليات كربلاء المقدسة، من أربعة محاور متعددة على امتداد الصحراء نزولاً بعمقها خلف بحيرة الرزازة باتجاه محافظة الانبار".وأضاف انه "تم تفتيش المناطق الصحراوية ونصب الكمائن لتنعم كربلاء بالامن والاستقرار".