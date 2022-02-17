الاعلام الامني.. الاطاحة بما يسمى والي الانبار

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم (مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه فكانت الضربة الجوية موفقة ارسلت هذين الإرهابيين الى جهنم وبئس المصير، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".واضافت ان "قواتنا الامنية ستبقى على العهد مع ابناء شعبنا الكريم في دحر الارهاب وملاحقة فلوله".