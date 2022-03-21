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عمليات بغداد تعلن مقتل "سفاح المدينة"

أمن

2022-03-21 | 14:41
عمليات بغداد تعلن مقتل "سفاح المدينة"
10,660 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن مقتل ما سمته "سفاح المدينة" بعد أن قام بالاعتداء على القوة المنفذة للواجب.

وقالت القيادة في بيان، إنه "استكمالاً للبيان الصادر صباح اليوم، أنهت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة واجب إلقاء القبض على متهم هارب مطلوب وفق المادة (406/ القتل العمد) والمتهم بجرائم قتل لعدد من أبناء مدينة الصدر، بعد أن رصدت استخبارات الفرقة تواجده في قطاع (61) توجهت قوة مشتركة لتنفيذ واجب إلقاء القبض عليه وحال وصولها تم فرض طوق امني على الدار المختبئ فيه المجرم".
 
وأضافت أن المتهم "قام بإطلاق وابل من العيارات النارية تجاه القوة أدت إلى استشهاد مقاتل وجرح اثنين آخرين احدهم شرطي منسوب الى مركز شرطة الكرامة، وبعد تضييق الطوق عليه من قبل قواتنا الأمنية المنفذة للواجب بادر إلى حرق الدار مما أدى إلى حرق ابنه المشترك معه بعدد من الجرائم والذي كان يرافقه ففارق الحياة على إثرها"، مشيرة الى أن "القوة تمكنت من القضاء عليه وإخماد النيران المشتعلة بالمنزل من قبل أبطال الدفاع المدني".
 
وكانت خلية الاعلام الامني اعلنت اليوم الاثنين، أن قوة مشتركة تجري عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وأضافت الخلية انه "اثناء عملية إلقاء القبض فتح هذا المجرم النار على القوة المنفذة للواجب مما ادى الى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي كما تم قتل هذا المطلوب بعد الاشتباك معه من قبل القوات الأمنية".
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