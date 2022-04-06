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سقوط ثلاثة صواريخ في أطراف أربيل- عاجل
أمن
2022-04-06 | 14:20
7,395 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في أطراف أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة صواريخ سقطت مساء اليوم قرب قضاء خبات في اطراف اربيل".
وأضاف المصدر أن "الصواريخ سقطت قرب مصفى نفطي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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