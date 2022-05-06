توضيح رسمي بشأن "اعدام أسرى" بعد نزاع عشائري في ميسان

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو كاذب وغير صحيح مفاده اعدام (اسرى في حادث نزاع عشائري في ناحية العزير التابع لقضاء قلعة صالح) ،حيث كانت الغاية منه هي تأليب الراي العام وخلق نوع من الفوضى والارباك داخل محافظة ميسان، إذ ننفي هذا الخبر ولا صحة له كما لا نعرف مصدر الفديو لأي محافظة يعود".ونوه البيان الى انه "حصلت مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء العمومة مما استدعى تدخل القوات الامنية وفض المشاجرة بعد الاشتباك مع الطرفين والقبض على بعض اطرافها ".ودعت القيادة الى "ضرورة عدم الانخداع بهذه الشائعات التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وعلى وسائل الإعلام أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبار ".