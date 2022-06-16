أنطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل

السومرية نيوز – نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل.



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوات الحشد الشعبي، شرعت بعملية تفتيش وتأمين في صحراء الحضر جنوب الموصل"، لافتة الى ان "العملية التي نفذتها قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بـ”اللواء ٤٤ ، الفوج الخاص، قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد واقسام العمليات والاستخبارات ومديريات الطبابة والهندسة العسكرية ضمن القيادة، وقوات من الجيش، تهدف لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية في صحراء الحضر الواقع جنوب الموصل".