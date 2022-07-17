مكافحة إرهاب كردستان تصدر بياناً بشأن القصف التركي في نينوى

وقاتل المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف شنته طائرة مسيّرة تركية قرب مدخل الشام إلى الغرب من الموصل".وأضافت أن "معلوماتها تشير إلى أن القصف استهدف سيارة كانت تقل خمسة من مسلحي حزب العمال وأدّى إلى مقتل خمسة مسلحين بينهم امرأة".وكان مصدر أمني، قد أفاد للسومرية نيوز، في وقت سابق من اليوم، بمقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم امرأة، جراء قصف طائرة مسيرة، في محافظة نينوى.