القبض على مبتز إلكتروني هدد رجلاً بنشر صور أسرته في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز أحد المواطنين إلكترونيا وتهديده بنشر صور ومقاطع فيديو لعائلته إذا لم يدفع له مبلغ من المال قدره (مئة ألف دولار أمريكي) على شكل دفعات".وأوضح البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجد المشتكي بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرضه لإبتزاز إلكتروني من قبل شخص مجهول بعد أن قام باختراق صفحته الشخصية".وتابع: "على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود".وأكمل البيان: "لدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة عن قيامه بابتزاز المشتكي بنشر صور عائلته ومساومته مقابل مبالغ مالية، ودُونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".