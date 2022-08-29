اطلاق نار كثيف داخل الخضراء وسط بغداد

أطلقت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين بالمنطقة الخضراء".