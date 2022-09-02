منتسب أمني ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار منتسب أمني بإطلاق النار على نفسه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا في حماية المنشآت والشخصيات، أقدم على الانتحار داخل بناية مستشفى اليرموك باسلوب اطلاق النار على نفسه اثناء الواجب".