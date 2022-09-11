الكشف عن جريمة مروعة بالبصرة نفذتها امرأة

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بألقاء القبض على امرأة نفذت جريمة مروعة في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية من مكافحة الجرائم في قضاء الهارثة تمكنت من اعتقال متهمة بعد قتلها (ضرتها) والقيام بدفنها في احدى مقابر القضاء في محافظة البصرة".



وأضاف انه "بعد التحريات والمعلومات وبقرار قضائي تم اعتقال المتهمة والذين ساعدوا بدفن الضحية واصدار مذكرة اعتقال بآخرين وانتشال الجثة من المقبرة وارسالها للطب العدلي".

وأشار المصدر الى ان "الحادثة نتيجة خلافات شخصية".