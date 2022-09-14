الكشف عن أسلوب جديد لنقل المخدرات في الأنبار - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من رصد وتعقب تحركات احد تجار المخدرات المعروفين في قاطع المسؤولية والتي اكدت المعلومات عن تواجده في قضاء هيت بالأنبار".وتابعت، أنه "وعلى ضوء ذلك، تحركت المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع لواء المشاة ٢٩ وقوة من مكافحة المخدرات باتجاه الهدف، وتمكنت من الإطاحة به في منطقة المحمدي التابعة للقضاء ذاته"، لافتة إلى انه "وبعج تفتيش العجلة التي يستقلها تم ضبط بداخلها ٥٠،٠٠٠ الف حبة مخدرة مخبأة باطار العجلة الاحتياطي".وبيت الخلية، أن "القوة ذاتها تمكنت من احباط عملية نقل للمخدرات بأسلوب جديد عبر استخدام الزوارق وتمكنت من القاء القبض على صاحب الزورق وشقيقه الشريك الفعلي بالعملية وضبط كمية من الحبوب المخدرة نوع ( صفر واحد) وأنواع أخرى مخبأة بإحدى زوايا الزورق".وأشارت إلى أنه "تم اصطحاب المتاجرين والمروجين والكميات المضبوطة والعجلة وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم للقضاء وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".