الشمري للسومرية: خطة الزيارة الأربعينية أحبطت جميع مخططات داعش

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخطة المرسومة آلتي وضعناها أحبطت جميع مخططات داعش الإرهابي"، مستدركا، "امنا جميع مداخل ومخارج كربلاء المقدسة بجهد استخباري".وشكر نائب قائد العمليات المشتركة، جميع القوات الامنية البطلة التي بذلت جهودا كبيرة لتأمين الزيارة الأربعينية.وأعلن الشمري، "نجاح الخطة الأمنية والخدمية لهذه الزيارة المباركة، وبدء عملية تفويج الزائرين بشكل عكسي الى مناطق سكناهم".