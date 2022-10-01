الإعلام الأمني تعلن رصد "مندسين" في التظاهرات وتدعو لتسليمهم فوراً

السومرية نيوز – بغداد

رصدت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، قيام عناصر مندسة وسط المتظاهرين باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتدة على القوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، "تواصل قواتنا الامنية العمل بمهنية عالية المستوى في التعامل مع المتظاهرين في العاصمة بغداد دون حمل السلاح او استخدام اي نوع من القوة معهم".

وأكدت، انها رصدت "قيام عناصر مندسة وسط المتظاهرين باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتدة على القوات الأمنية المكلفة بهذا الواجب لكون هذا الاعتداء يعد مخالفة لسلمية التظاهرات".

ودعت الخلية، "منظمي هذه التظاهرة تسليم هؤلاء المندسين داخل صفوفهم الى الأجهزة الأمنية فوراً والحفاظ على التظاهرة ومنع الإساءة إليها".