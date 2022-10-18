توضيح أمني بشأن تعرض "القصور الرئاسية" لاطلاق نار في البصرة – عاجل

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر تعرض القصور الرئاسية في البصرة الى اطلاق نار عار عن الصحة ولا اساس له".وأضافت، أن "مصدر اطلاق النار كان متبادلاً بين قسم مكافحة المخدرات وعصابة لترويج المخدرات بعد نصب كمين للعصابة، مما ادى اصابة احد منتسبي الاجهزة الامنية".وبحسب البيان، دعت قيادة شرطة البصرة، المواطنين الى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة".