جهد استخباري يطيح بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من أجل تجفيف منابع الارهاب وملاحقة عناصره نفذت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن عملية خاطفة في محافظة نينوى، أسفرت عن القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (١/٤ ارهاب )".وأضاف البيان، ان "الارهابي شغل منصب الحارس الشخصي لمسؤول جنوب نينوى التابع لما يسمى (لولاية دجلة) قبل عمليات التحرير وحاليا يعتبر مسؤول الدعم اللوجستي ونقل الخلايا النائمة لجنوب محافظة نينوى، جرت العملية استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة من خلال التنسيق مع مديرية استخبارات وامن نينوى".وأشار البيان الى ان "الارهابي تم تسليمه الى جهة الطلب بشكل اصولي".