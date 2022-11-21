الأمم المتحدة تدعو لوقف الانتهاكات على الأراضي العراقية

وذكرت البعثة في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية".وأضافت أن "مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائشٍ فحسب، بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة".وتابعت البعثة، "أياً كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولةٌ مجاورةٌ إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد شنّت إيران ليل الأحد على الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان العراق بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي تشهدها ايران.