متوعداً المقصرين بعقوبات .. وزير الداخلية: ضرورة عدم ترك ثغرات للارهاب

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار متابعته نشاط مراكز الشرطة والوقوف على أسباب التلكؤ الحاصل في عملها وإيجاد الآليات والسبل العملية الكفيلة بحلها تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مركز شرطة ومكافحة إجرام المحمودية".وأضاف، ان "الشمري إلتقى خلال زيارته التفقدية كآفة الضباط والمراتب بهدف الأطلاع على سير عملهم وإتمام واجباتهم وكيفية سير دعاوى الموقوفين"، مشددا الوزير على "ضرورة التعاون مع المواطنين والحرص على بسط الأمن وتنفيذ القانون وعدم التهاون في تطبيقه".وأشار البيان الى، وزير الداخلية" تفقد إنضباط السيطرات المرابطة بقضاء المحمودية"، مؤكدا "الألتزام بالواجبات، وتوعد المقصرين بعقوبات صارمة".وبحسب البيان، طالب الشمري القوات الامنية ان "لا يتركوا ثغرة للأرهاب والخارجين عن القانون ".