مجهولون يسرقون مرقداً دينياً وسط بغداد

أقدم مجهولون، اليوم الأحد، على سرقة مرقد ديني، وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "أشخاص مجهولي الهوية أقدموا على كسر احد شبابيك مرقد الشيخ جنيد البغدادي ضمن منطقة العلاوي وسط العاصمة، وقاموا بسرقة مبلغ مالي غير معلوم".



وأشار إلى أن السارقين "لاذوا بالفرار بعد تنفيذ عمليتهم".