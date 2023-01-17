مقتل إرهابيين اثنين حاولوا التسلل لجنوب غرب الموصل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة الخامس والسبعون فرقة المشاة السادسة عشرة، من احباط محاولة تسلل بائسة لعصابات داعش الإرهابية في قرية خبيرات جنوب غرب الموصل ضمن قاطع مسؤولية الفوج أعلاه".وأضافت: "حيث تم قتل اثنان من الإرهابيين، وإفشال مخططاتهم ومنع دخولهم الى الأراضي العراقية".