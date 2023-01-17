العثور على جثة شخص في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الثلاثاء، عن العثور على جثة شخص في المحافظة.



وقالت القيادة في بيان، "تم العثور على جثة.. كاسب يسكن منطقة ام طباشي بمحاذاة شط الديوانية مع وجود آثار دماء قرب مكان الجثة".

وأضافت "مازالت اجراءات التحقيق مستمرة في مركز شرطة الزوراء من أجل التعرف على اسباب الحادث".