إصابة شرطيين باشتباكات مع مروجي للمخدرات شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، بإصابة شرطيين باشتباكات مع مروجي للمخدرات شمالي بغداد.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اشتباكات حصلت مع مروجي للمخدرات ضمن قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر أن "الاشتباكات اسفرت عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة".