قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في نينوى

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال صواريخ إلى جيش زلكان في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي".وأضاف: "تم إرسال ثمانية صواريخ إلى قاعدة تركيا العسكرية في زلكان".وأشار الجهاز الى، أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش ولم تتضرر أي حياة".