توضيح للداخلية يخص مقتل "بلوجر" الديوانية

اصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً يخص ملابسات مقتل "بلوجر" في مدينة الديوانية.

وقال اعلام وعلاقات الوزارة في بيان، إنه "من خلال طبيعة ومهام عمل دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ترد العديد من المناشدات من قبل المواطنين، ومن بينها مناشدة المرحومة ( طيبة العلي) من محافظة الديوانية".

وأضاف البيان "تم الاستماع لها وتقديم الدعم والمشورة من أجل التواصل الى حلول مناسبة للمشكلة التي حصلت بينها وبين اسرتها التي تم اللقاء بها أيضاً لاحقاً في مقر دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، وبالفعل استجابت المرحومة مع اسرتها لحل المشاكل التي بينهما، وقد وردت معلومات من خلال أحدى صديقاتها بقيام المرحومة بالتوجه الى محافظة الديوانية".

ولفت بيان الداخلية الى أنه"على اثر ذلك وبعد اخذ الضمانات توجهت الشرطة المجتمعية في محافظة الديوانية برئاسة مدير الشعبة الى منزل هذه الأسرة وجرى اللقاء بينهم والوصول الى حلول مناسبة ترضى الجميع لحل الخلاف العائلي بشكل نهائي، إلا إننا تفاجئنا في اليوم التالي الذي من المفروض ان نلتقي بهم مرة أخرى، بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية"،مضيفاً "بعد أن قام بهذا الفعل سلم نفسه الى مركز الشرطة بحسب المعلومات الواردة ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث واعلانه أمام أنظار الرأي العام".

وكان مصدر أمني أفاد، الأربعاء (1 شباط 2023)، بمقتل "بلوجر" (صانعة محتوى) خنقاً وسط مدينة الديوانية.