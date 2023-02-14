مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر عدة قرارات

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ترأس مستشار الأمن القومي، الجلسة الثالثة لعام 2023، لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف: "شهدت الجلسة عرض ومناقشة موضوع ( عقد البيع والشراء والإيجار الإلكتروني )، ووجه المجلس بالموافقة على التوصيات المقدمة من قبل وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة، والذي يتفق مع التوجهات الحكومية لمشروع الحكومة الإلكترونية ".وأشار المكتب الى انه "قرر المجلس الموافقة على إبرام ( مذكرة تفاهم بين جهاز المخابرات الوطني العراقي ولجنة الدولة للأمن الوطني في جمهورية قيرغيزستان)، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة".