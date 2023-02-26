هجوم إرهابي يستهدف نقطة تفتيش ويخلف 4 ضحايا في الأنبار



السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل 4 من حشد هيت العشائري إثر تعرض نقطة تفتيش تابعة لهم الى هجوم إرهابي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "نقطة تفتيش تابعة لحشد هيت العشائري ضمن قرية الخوضة بمحافظة الانبار تعرضت لهجوم داعشي".



وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل 4 من حشد هيت".