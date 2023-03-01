اختطاف 5 أشخاص والعثور على جثتي اثنين منهم قضوا حرقا في النخيب

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "5 أشخاص اختطفوا منذ حوالي 4 أيام ضمن منطقة الرجابية بمدينة النخيب في محافظة الانبار".وأضاف، أن "قوة أمنية عثرت على جثتي رجلين اثنين، وما يزال البحث عن الثلاثة الاخرين المختطفين"، مبينا أن "المختطفين بينهم منتسبون أمنيون".