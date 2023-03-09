"اجتماعات وتوجيهات".. تفاصيل زيارة وزير الداخلية في ديالى

وذكر بيان لقيادة شرطة ديالى، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير الداخلية زار قيادة الشرطة خلال جولته الميدانية"، مبينا أن "الشمري عقد اجتماعًا أمنيًا بحضور قائد العمليات اللواء الركن علي فاضل عمران وقائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيـــــــدي، ومدير مرور ديالى وعددًا من ضباط الشرطة".ووفقا للبيان، شدد الشمري على "تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية من أجل إنهاء الخروقات الأمنية والقاء القبض على المطلوبين ومحاربة عمليات التهريب والجريمة المنظمة"، مؤكدا "ضرورة حماية أمن وممتلكات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وإظهار الصورة الحقيقية لوزارة الداخلية من خلال التعامل الحسن مع المواطنين".