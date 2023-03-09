وذكرت القسادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ابطال قسم مكافحة اجرام البصرة وبمعلومات دقيقة ومصادر خاصة، تمكنوا فجر اليوم من القاء القبض على العصابة التي تستغل (تك تك) الذين سرقوا حقيبة مواطنة خلف المدينة الرياضية وأصابوا احد المواطنين بطلق ناري واصابة اخر بغية الهروب بالحقيبة المسروقة".واضافت انه "لم ولن يفر من هذه الابطال اي مجرم واي متهم او خارج عن القانون".