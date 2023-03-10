القبض على مطلوبين وضبط اسلحة واعتدة في ديالى

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل القوات الخاصة عمليات تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق محافظة ديالى، إذ تمكنت بعد تنفيذ سلسلة من الواجبات والمهام، من القاء القبض على مطلوبين اثنين وضبط (بيكيسي عدد 2، مسدس عدد 2، قناص عدد 1، علبة عتاد بيكيسي عدد 2، اشرطة عتاد بيكيسي عدد 3، جعبة سلاح عدد 2، وعجلة مرسدس غير مرخصة)".واضاف انه "ما زالت عمليات فرض الأمن وملاحقة المطلوبين وحجز أي قوة غير مرخصة تحمل الأسلحة خارج إطار القانون مستمرة في المحافظة".