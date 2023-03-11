مقرها البصرة.. السوداني يوافق على استحداث كلية الشرطة الثانية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني وافق على استحداث كلية الشرطة الثانية ويكون مقرّها محافظة البصرة؛ من أجل رفد تشكيلات وزارة الداخلية بالضباط واستيعاب الدورات التأهيلية التي تُفتح سنوياً".وبحسب البيان، وجّه السوداني، بأن "يجري إعداد هيكل تنظيمي خاص بالكلية، بما يتناسب مع مهامها وواجباتها، استناداً إلى قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000".يُشار إلى أنّ الكلية المستحدثة ستكون لها موازنة مالية مستقلة، وترتبط بمكتب وزير الداخلية من جميع النواحي، أسوةً بكلية الشرطة الحالية.