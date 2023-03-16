مقتل شخص اثر مشاجرة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان شخصين قاما بالتشاجر في منطقة (المشتل - قرب كراج بعقوبة) وعلى مقربة من دورية القوة الماسكة، ولأسباب تتعلق بطرف ثالث (شاذ جنسيًا)".واضاف: "أدى الشجار إلى قيام الطرف الأول بطعن الطرف الثاني بآلة حادة "سكين" في منطقة الرقبة وأرداه قتيلًا بالحال".واشار المصدر الى انه "تم نقل الجثة عن طريق الدورية الموجودة وفق اجراءات اصولية".