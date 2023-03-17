الكشف عن عائدية الطائرة العسكرية التي سقطت في دهوك

وذكرت قسد في بيان تابعته السومرية نيوز، أنه "فـي إطـار فعاليات وجهود مكافـحة خلايا داعـش، توجهت مجـموعـة مـن وحـدات مـكافـحة الإرهاب YAT الـتابـعة لـقّواتـنا إلـى إقليم جـنوب كـردسـتان لـتبادل الـخبرات الأمنية والـعسكریـة بـما یـعزز المسـتوى الـقتالـي والأمـني لـلوحـدات لـمواصـلة مـھامـھا فـي مـكافـحة الإرھـاب وحـمایـة سـكان مـناطـق شـمال وشرق سوریا".وأضافت، "خـلال تـنقل الـوحـدة فـي طـریـقھم إلـى مـدیـنة السـلیمانـیة فـي مـساء 15 آذار 2023، سـقطت حوامتين كـانـت تـقلھم نـتیجة لـظروف الـطقس السـیء، وأدى ذلـك إلـى اسـتشھاد تـسعة مـن مـقاتـلینا بـقیادة قـائـد قـوات مـكافـحة الإرھـاب شـرفـان كوباني بسبب تحطم الحوامتين".ودعت، الـجھات الـمعنیة فـي إقـلیم جـنوب كـردسـتان إلـى "الـتعاون لاسـتلام الجـثامـین ونـقلھا إلـى مناطق شمال وشرق سوریا والتعامل معھا وفق الأعراف والتقالید".يذكر أن طائرة عسكرية سقطت مساء 15 آذار الجاري، في حقل نفطي بجبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمال محافظة دهوك، وقُتل جميع من كان على متنها.وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان صدر يوم 16 آذار، إنه "في ليلة 15 آذار/ مارس 2023، في الساعة 20:40، تحطمت طائرة مروحية (هليكوبتر) بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جماني بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها".وأضاف البيان، إن "مسؤولي حكومة إقليم كردستان اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا رداً على ذلك، إن المروحية ليست لهم".وأوضح، إن "قوات الأمن بدأت التحقيق في الحادث، والتحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز Eurocopter AS350 وأن بعض الركاب الذين توفَّوا كانوا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني".وأكد البيان، أن "التحقيقات تتواصل بهذا الشأن من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي".ونفت وزارة الدفاع التركية سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة، في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد أنباء رجحت عائدية المروحية لتركيا. ثم، قال زاغروس هيوا، متحدثاً باسم حزب العمال الكردستاني، إن الجماعة لا تمتلك مروحيات، وإنهم بدورهم يحققون في الحادث، بحسب أسوشيتد برس.ورفض متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن التعليق، قائلاً إن الحادث يقع "خارج نطاق عمليات التحالف".