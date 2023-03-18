وزير الداخلية يقُود حملة تفتيشية لشرطة غربي بغداد.. هذه أبرز التوجيهات

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بهدف متابعة عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، زار الشمري في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، قسم شرطة ابي غريب غربي العاصمة بغداد للاطلاع على سير العمل والواجبات المناطة به في هذا القضاء"، مبيناً أن "وزير الداخلية زار أيضا مستشفى ابي غريب".وأكد الشمري، بحسب البيان: "أهمية توفير أقصى درجات الحماية للملاك الطبي، مشدداً على "ضرورة أن تقوم حماية المستشفى بمتابعة جميع الأهداف في هذه المفصل المهم".وشملت هذه الجولة التفقدية زيارة إحدى السيطرات في مداخل العاصمة، وشدد الوزير على "التعامل الحسن مع المواطنين وتوفير الانسيابية في الحركة داخل هذه السيطرة والتفتيش الدقيق"، بحسب البيان.وأشار الى، أن "وزير الداخلية استمع الى طلبات واحتياجات الضباط والمنتسبين في جميع المفاصل والتشكيلات التي زارها، موجهاً بتلبيتها وفق السياقات القانونية والإدارية".