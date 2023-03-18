ديالى.. القبض على ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع "خالد ابن الوليد"

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استخبارية استندت الدقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على مايسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد ابن الوليد في محافظة ديالى".واشارت الى ان " الارهابي عمل امني ضمن صفوف العصابات الاجرامية، وهو مسؤول عن مداهمة الدور السكنية العائدة لافراد القوات الامنية ومسؤول عن تهجير عدد كبير من المواطنين وتدمير بعضها قبل أيام التحرير ".واضافت ان "الارهابي تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".