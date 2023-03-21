مقتل امرأة وإصابة شخص باطلاق نار في بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل امرأة وإصابة شخص باطلاق نار في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن حي الفرات التابعة لمنطقة حي الجهاد قتلت امرأة واصيب شخص اتضح انه سائق تكسي من قبل مجهولين لاذوا بالفرار".

وأضاف المصدر أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة كاميرات المراقبة لمعرفة الجناة".