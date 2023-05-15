الديوانية.. كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لتوجيهات القضاء العراقي في التحقيق بجريمة قتل غامضة حدثت في محافظة الديوانية كان ضحيتها المجنى عليه (ص.ح.ك)والذي تعرض لأطلاق نار من قبل متهمين هاربين ،استطاع فريق استخباري خاص في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من التوصل للجناة و القبض على المتهمين بجريمة القتل والذين هربوا بعد ارتكاب الجريمة حيث القي القبض عليهم في بغداد والديوانية".وأضافت، ان "المتهمين اعترفوا صراحة بارتكابهم الجريمة لدوافع مادية"، مشيرة الى انه " تم اتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".