وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات استباقية وجهود حثيثة لشعب قيادات الفرق السادسة والثامنة والسابعة عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في منطقتي اللهيمد والمشاهدة وحي كردستان حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء ابو غريب و الطارمية والدبس".وأشار البيان الى أن "المتهمين تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".