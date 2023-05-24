اعتقال متهم سرق أكثر من 50 مليون دينار في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة اجرام البصرة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة سرقة مبلغ مالي يقدر باكثر من (واحد وثلاثون مليون دينار عراقي) وخمسة عشر الف دولار امريكي من داخل حقيبة احد المواطنين ضمن قاطع المسؤولية".وتابعت، "بعد المتابعة وتوفر المعلومات ومن خلال كاميرات المراقبة تم التوصل الى مكان تواجد المتهم والقاء القبض عليه وضبط المبلغ المسروق"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه اصولياً وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات ".