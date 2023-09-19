اعتقال متهم بالقتل وامرأة سرقت 40 ألف دولار من داخل دار ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب المدائن تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية في بغداد".وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".الى ذلك، "ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره (٤٠) ألف دولار أمريكي من داخل ضمن منطقة بغداد الجديدة وسط بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل".