السوداني يصدر توجيهات بشأن تسليح القوات العراقية

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس الاجتماع الثاني للّجنة العليا للتسليح، الذي خُصص لبحث تعزيز قدرات تشكيلات وزارة الدفاع في جوانب التسليح والتجهيز العسكري".وشهد الاجتماع "البحث في أهمّ الإجراءات المتخذة لدعم القدرات القتالية والميدانية للقطعات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، في إطار المضي بإستراتيجية الحكومة الساعية إلى تمكين وتطوير قابليات قواتنا المسلحة والتشكيلات الأمنية، والتأكيد على أهمية تنويع مصادر التسليح، ورفع الكفاءة التكنولوجية في مختلف الصنوف والوحدات الفعالة".وجدد رئيس مجلس الوزراء "سابق توجيهاته بضرورة الاهتمام بالتدريب والتطوير، وتوفير أفضل المستلزمات والتجهيزات لقواتنا المسلحة، بما يمكنها من الردّ والتحرك في أداء الواجب ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، أياً كان مصدرها ونوعها".