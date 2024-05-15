بينهم طفلة بعمر 4 سنوات.. تفاصيل جديدة عن مقتل واصابة 6 أطفال بانهيار منزلين في البصرة

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه في الساعة 11 والنصف، أدى انفجار أسطوانة غاز في احد الدور السكنية في منطقة النجيبية دور التجاوز، ما أدى الى وفاة كل من رقية امجد سعد شهاب الحمداني العمر 15 سنة، واصابة اخويها حسين امجد سعد الحمداني 13 سنة، وفاطمة امجد سعد شهاب الحمداني 18 سنة.فضلا عن وفاة حوراء ناصر علي نشمي الشاوي العمر 12 سنة، وابنة اخيها بنين كرار ناصر علي الشاوي العمر 4 سنوات، واصابة شقيق الطفلة حيدر كرار ناصر علي نشمي الشاوي 7 سنوات.وأوضح ان الاضرار بشرية وفي الدور السكنية المجاورة ولايطلبون الشكوى ضد احد بعد انجاز الإجراءات في مركز شرطة المعقل.بالمقابل، نفى شهود عيان في المنطقة تشخيص السبب الحقيقي للانفجار، مؤكدين انه لا توجد اثار لانبوبة غاز منفجرة.وطالب أهالي الضحايا باجراء تحقيقات لمعرفة سبب الانفجار، خصوصا مع استبعاد إمكانية ان تتسبب انبوبة غاز بسقوط منزلين.