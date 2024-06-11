عملية امنية عراقية في سوريا تسفر عن قتل قيادي بارز في "داعش" (فيديو)

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات الرسمية من قتل قيادي بعصابات داعش الإرهابية في سوريا بعد التنسيق مع التحالف الدولي، حيث تابعت مفارزنا تحركات الإرهابي (خ.ش.ش) والمكنى (أبو زينب) خلال الأيام الماضية قبل أن تحاصره في منطقة البصيرة بالرقة السورية، ليتم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة".وأضاف البيان، ان "الإرهابي عمل ضمن مفارز العبرة في الحدود العراقية السورية واشترك بعمليات عدة على القطعات الأمنية في جزيرة الصينية بصلاح الدين وجزيرة البعاج"، مشيرا الى انه "كان مسؤولاً لـ(مفرزة العبرة) من العراق إلى سوريا فضلاً عن نقله الأسلحة والمواد المتفجرة".