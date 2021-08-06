عقوبات بالجملة على لاعب منتخب مصر بسبب تصرف "مشين" داخل فندق في طوكيو

وحسبما ذكر موقع "اليوم السابع"، فقد قررت لجنة من اتحاد الكرة، إيقاف عبد الرحمن مجدي، محليا لنهاية الموسم، وعدم مشاركته مع الإسماعيلي حتى انتهاء الدوري.ووفق الصحيفة، فإن مصدرا باتحاد الكرة، قد كشف عن تخوف الاتحاد من صدور عقوبة ضد اللاعب عبد الرحمن، تصل إلى حد منعه من دخول طوكيو، وفرض غرامة مالية عليه.وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدر الاثنين، بيانا أعلن فيه: "في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق".وأضاف البيان: "على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين".وتابع: "انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة".واختتم البيان بالقول: "بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبد الرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد".